محمد صلاح يعلق على الانتقادات الموجهة لزوجته

جهينة نيوز

حرص محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، على استغلال حق الرد تجاه تصريحات كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بشأنه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في مؤتمر دعائي لإعلان شراكته مع إحدى الشركات: "قلت من قبل إن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبين كبيرين، وحافظا على مستواهما لسنوات كثيرة".

وأضاف محمد صلاح "مثلما قال رونالدو، هو يلعب بقدمه اليمنى وأنا ألعب باليسرى. أنا وهو في قمة التركيز للفوز بالبطولة. أن أريد الفوز ومساعدة فريقي".

وأكمل صلاح "وسائل التواصل لا تؤثر علي، استخدمها في الضحك والمزاح فقط. لا يضايقني انتقاد البعض، هذه وجهة نظر علي احترامها".

وتابع صلاح "أكثر ما يضايقني هو التدخل في حياتي الشخصية وحياة عائلتي"، وكان العديد من رواد موافع التواصل الاجتماعي قد نشروا صور لزوجة اللاعب وانتقدوا ملابسها والطريقة التي تظهر بها في الصور بجانب صلاح.

ويصطدم ريال مدريد بمنافسه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال، الذي تستضيفه العاصمة الأوكرانية كييف.

محمد صلاح أحرز 43 هدفا مع الريدز هذا الموسم، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما سجل في دوري الأبطال 11 هدفا، بفارق أربعة أهداف عن رونالدو.