تحذير من إعصار يضرب السعودية السبت المقبل

الخميس, 24 أيار 2018 الساعة 09:43 | مجتمع, أخبار المجتمع

تحذير من إعصار يضرب السعودية السبت المقبل

جهينة نيوز

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر تحديثات العاصفة المدارية على بحر العرب توضح تحولها لإعصار من الدرجة الأولى.

وقال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، إن آخر التحديثات تدل على تحول الحالة لإعصار مداري من الدرجة الأولى داخل بحر العرب، من السبت الى الثلاثاء.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير ملحق عن مستجدات التوقعات وأي تغير في مسار الحالة وتأثيرها على أجواء المملكة.

وحذرت الهيئة من تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية "ميكونو"، عقب مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن.

سبوتنيك


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