الصين: ترامب وكيم جونغ أون سيتوصلان إلى قرار صحيح

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الصيني، فان أي، امس الأربعاء، أن الصين تعول على أن قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستجري في الوقت المحدد وأن الزعيمين سيتوصلان لـ "قرار صحيح".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "نعول على أن اللقاء المخطط له سيكون ناجحاً. ونحن نؤمن بأن الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ أون، قادران ولديهما الحكمة لاتخاذ القرار الصحيح وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وجلب أخبار جيدة للعالم أجمعه".

وأكد فان أي، على موقف الصين، أن النتيجة النهائية للمفاوضات يجب أن تكون "إنشاء آلية حفظ سلام طويلة الأجل ومستدامة" في شبه الجزيرة الكورية، ويجب من أجل ذلك الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية.

ومن المخطط أن تجري المفاوضات بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وفي سياق متصل كان وزير الخارجية الصيني، أعلن أن الصين تعتبر سحب الدعوة الموجهة للعسكريين الصينيين بالمشاركة في المناورات بالمحيط الهادئ بأنها خطو غير بناءة.

وقال "نعتبر أنها خطوة غير بناءة، كما أن هذا القرار لا يساهم في إقامة التعاون بين الصين والولايات المتحدة، تعول على أن الولايات المتحدة ستغير نهجها السلبي".

سبوتنيك