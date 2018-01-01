ما بعد القدس.. إسرائيل تريد من واشنطن الاعتراف بسيادتها على الجولان المحتل

جهينة نيوز

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.

وأشار كاتس في تصريح لـ "رويترز" إلى أن هذا الموضوع "على رأس" جدول المباحثات الدبلوماسية الثنائية مع واشنطن.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "هذا هو الوقت المثالي للقيام بمثل هذه الخطوة. وأكثر الردود وجعا على الإيرانيين هو الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ببيان أمريكي وإعلان من قبل الرئيس مثبت بالقانون".

وأعرب عن قناعته بأن هذه الخطوة ستمثل رسالة إلى طهران، وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا" لحدوث ذلك. ورأى أن هذا القرار قد يتخذ في غضون عدة أشهر.

وأشارت "رويترز" إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعلق بعد على تصريحات كاتس.

ويأتي ذلك بعد خطوتين أمريكيتين كبريين على الساحة السياسية، أعربت إسرائيل عن تأييدها لهما، هما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل والانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

المصدر رويترز / RT