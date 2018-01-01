أبراج يوم الخميس 2018/5/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/24: بعيد عن السطحية، دؤوب ومبدع، وهذا النموذج هو الشخص الراسم دائماً لأهدافه بخطوات مدروسة يبذل فيها قصارى جهده بالتعبير والمتابعة والوصول لمبتغى يرتكز في أسلوبه على العمق والتحليل ويتخذ الثقة نقطة انطلاقه ويتجنب الشك وعدم الأمان فهذا أكثر ما يعيق تحركه، لكن حرصه المبالغ أحياناً، يرفع سقف طموحاته بشكل افرادي فتصبح الأنى لديه سيدة الموقف، يحتاج إلى الكثير من القناعة الداخلية والضمان قبل أن يغوص في مشروع مهما كان الميدان، بمعنى أنه يتوه بآمال والأوهام إلى أن يستقر رأيك وينطلق بثبات في حياته، يمكن أن يؤكد حضورك السنة بغض النظر عن عمرك وحقل اختصاصك حتى تنقلب المعطيات لصالحك وترتفع نسبة الأرباح، الحياة العاطفية تشهد تقدم على مختلف اامستويات، أبواب مفتوحة، انجازات رأي عام، المستقبل بانتظارك، أعمال ومشاريع تتطور بهدوء، مشاريع من قبل الآخرين، ويوجد عتبة جديدة وأرض جديدة، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: يبدو اليوم سعيد مليء بالحب وربما يخوض علاقات عاطفية جديدة وجدية تغمره، لذلك الآخرون سوف يظهرون لك الحب والاعجاب وسوف تتخذ موقفك بهذا اليوم، طريق الوحيد أن تخوض معركة من أجل انتصار قضيتك، كن حذر لأنه يوجد بعض العرقلة أو التأجيل لذلك تغييرات محتملة، مشاركة بمحيط، تكتشف أشياء جديدة أو يمكن أن تتطلع على معلومات تريد أن تصارح بها الطرف الآخر، مع ذلك انتبه من عرقلة من تأجيل، بمعنى تفوح اليوم أنت بعبق ذكي تجده أينما كان وخاصةً على صعيد الشركة، إذا كان هناك مخالفة قانونية فسببها يكون من تسرعك مولود الحمل.

الثور: كل لحظة يجب أن تكون لحظة رهبة ودهشة لأن اليوم عندك عمل، اليوم قلبك مليء بالدهشة بسبب تراكم الأعمال لذلك يستحسن اليوم أن تكون حذر وتتطلع على بعض نوايا بعض الأشخاص، ولا تأخذ قرارات بهذا اليوم أجلها، وإذا قدرت ربما تكتشف أمور أو معلومات جدية تناقشها على صعيد عمل، الوقت قصير تواجه عراقيل بسبب مسؤوليات جديدة، تطلب مساعدة، لا تستسلم لليأس والحزن، انتبه على صحتك، والعمل يتراكم عليك وتنجح وتقدر أن تتابع جدول أعمال طويل، وكن جميلاً ترى الوجود جميلاً مولود الثور.

الجوزاء: اليوم حظ معك، ومبدع ووفي وهادئ وهذه الميزات تختص فيها أنت لذلك موجود في حساباتك اليوم الحكمة والاستقامة، واليوم رقمك ينبض يعني بما أنه ينبض يوجد نصح وارشادات، اتفاقات مع طرف آخر، تناقش قضية تخصك، تلتقي مع بعض الفرص المهمة لأنه نهار يتحدث عن علاقات جديدة وتجربة مهمة، تعاون بالجو، مشروع وعمل وتحرك، تخوض مجالات غريبة، يمكن أن تغير شيء في شكلك، بمعنى نزاعات مع أحد الأولاد ممكن أن تكون بسبب تغيير اقامة، تكيف مع بعض الأوضاع ليزول القلق، بمعنى اليوم يبرع مولود الجوزاء بالتعبير مستنداً على حدثه وحكمته بالطاقة.

السرطان: كن ليناً وهادئاً، قد يتعكر المزاج وتعتذر عن مشاركة أو لقاء باللحظة الأخيرة بسبب ما يحصل من عرقلة أو تأجيل أو تعيش بعض الاضطرابات على صعيد العائلة أو بعض الارباكات التي تطال حياتك الشخصية لكن اذا تعاملت بشكل حكيم تخرج بأفكار مثمرة وفعّالة على صعيد عائلتك، لا تقلق، وللبعض احتمال تصليحات وأعطال، بمعنى اليوم مرّكز على البيت، يعمل على مزج الانجازات المادية بالطاقة الخلاقة العائدة لشفافيته للسرطان، لذلك حاول تنجح على أكمل وجه لأن اليوم يوجد بعض اعتراض العوائق لك، لكن طاقتك الايجابية هي تمنع أن تعترض لعوائق لذلك اليوم علاقتك بمحيطك العائلي والاجتماعي العملي تميل له مولود السرطان.

الأسد: يبدو نهارك اليوم فيه حركة

وتتطلع على معلومات وتكتشف بعض الأفكار، ثقة، انفتاح، قوة تعبير، اليوم تعطي طابع فردي، أنت تصف مولو الأسد بالنفتاح والمتكلم والابداع، وخاصةً لديك القدرة لتعطي ثقة بنفسك أكثر، ليكون لديك حركة وتواصل،مقابلات، لقاءات، وخاصةً على صعيد جيران أخوة وأخوات، بمعنى العطاء بالتالي اليوم من قِبلك أكثر، لذلك انتبه قليلاً بعمليات البيع والشراء، وإذا لديك مقابلة أو دراسة فتخرج بنتيجة جيدة مولود الأسد.

العذراء: اليوم يتحدث نهارك عن فرصة مالية، بعض الأرباح والمفاوضات والتواقيع، نهار يحمل بعض التسهيلات، تتلقى أخبار عن مسألة استغرقت نقاش واسع، واليوم تتبلور وهي أمور مالية أو هدايا أو مكاسب، بالعموم مرتبط نهارك بالتفهم حتى تتوقع مردود بعلاقاتك ويكون في عطاء بالمقابل لأن اليوم يوجد تخطي وتقدم وتحصل على هدايا ويمكن طاقتك فيها عطاء كثيراً، لذلك النبض عندك يكون باتجاه المالي، والمال هو شافي للنفوس لك مولود العذراء.

الميزان: لحسن حظك القمر عندك يحمل لك مشروع جديد وتطمينات وعلاقة مع محيطك وتكون مميز، نهار تعبّر فيه عن ظرف أفضل وتلمس هذا النهار وتتحرر من قيوده، وتبذل ظروف لمصلحتك وتلعب بأوراقك وتظهر عن قوة كبيرة وسيطرة وذمام الأمور تكون في يدك، وتتحلى بجاذبية لا تضاحي، بمعنى أن القمر يعطيك قوة وتصاعد، وتحدد مساراتك، ويمكن وجود معالجة بدقة وعمق أكثر لبعض القضايا التي كانت في اليومين السابقين، لذلك اليوم تسمع جواب، شخصيتك اليوم تتميز بالقوة وشعارك المثالية لأن اليوم القمر عندك مولود الميزان.

العقرب: اليوم تنتبه من التباس غموض، فكر بالأولويات حتى لا تقع ضحية بعض الملابسات، حافظ على معنوياتك، تسلّح بالقوة حتى لو اعترضت لبعض التأجيل أو العرقلة أو الغاء المواعيد، مطلوب صبر وتقبل معاكسة أي صفحة اليوم، لا تهدر طاقتك، كن خزان ماء مثقوب لا يمتلئ أبداً، لذلك اليوم بقرارات أفكارك وأغراضك كن حذر لأنه يوجد بعض التأخير لك مولود العقرب.

القوس: ترتاح اليوم، تتعاطى مع بعض الجهات والأصدقاء، تخطط لمناسبة وتلعب بمخيلتك دور كبير، تقدم على عمل بسبب قدرتك على الكلام والاقناع والظهور، اليوم للمواعيد، يمكن أن تسافر بهدف لقاءات أو تنظم مناسبة وتطرح مسائل قانونية، بإمكانك أن تطلب أمنية وتتحقق بمساعدة الأصدقاء، اليوم نهار لصناعة المستقبل بالنسبة لك، بمعنى انطلاقة أفضل، ايجابية أكثر، تألق أكثر، صحة قوية، نمط حياة منظم سليم لك مولود القوس.

الجدي: احتمال اليوم يكون عندك عمل وتكثر مسؤولياتك وتتعرض لاتهام ضدك و مزاجك يتكركب، تسبب نفور، تتوتر لنفسك أو تثور لنفسك، تتفادى التقصير باحترام مواعيدك ولا تتدخل بشؤون غيرك، ولا تعطي الثقة المثالسة بالعكس حاول تنجح إذا كنت تريد أن تصل إلى مكالب وأفكار إلى آذان المسؤولين عنك حتى تحصل على نتيجة سارة، حافظ على مرونة الأجواء ومصداقيتك، أحد أفراد العائلة يطلب مساعدتك اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم من الأيام المحظوظة لتسجل مواقف وتطور أمورك بشكل أفضل، يوم مهم لتكرر محاولة وتصالح وتناقش مواضيع مهمة بمحيطك، من الممكن وجود أخبار من أماكن بعيدة، تستقبل ضيوف من أماكن بعيدة، تفرح، تعمل تسوية، تمشي أوراقك ومعاملاتك، تؤكد على خياراتك، لا تهمل هذا النهار سوف يكون أفضل من اليومين القادمين، أجواء رائعة تتخيم على هذا الشهر، نهار جيد وتنجح فيه مولود الدلو.

الحوت: نظّم فواتيرك، اليوم لنقاشات ومواضيع مصرفية، احتمال مصاريف طبية طارئة، لا تسكت لأن اايوم تقدر أن تعثر على تغيير وتقلب المعادلات لخدمتك، وتنهي مسائل عالقة بخصوص جرد حسابات مشتركة وأيضاً بقرارات جديدة أو تواصل مهمة على سفر أو تأتي من سفر، أو يمكن أن تنتبهى على صحتك قليلاً، أو تهتم بصحة أحد من محيطك، أفكار مختلفة، آراء ومواقف مختلفة، تقدر أن تنهي هذا النهار بشروط وشروطك تتنفذ مولود الحوت.