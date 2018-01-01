نقابة الاعلاميين المصرية ترفض المطالبات بايقاف"رامز تحت الصفر"

جهينة نيوز

رفضت نقابة الإعلاميين في مصر أمس الثلاثاء، مطالبات بوقف برنامج المقالب رامز تحت الصفر الذي يعرض على إحدى القنوات العربية لوجود تجاوزات داخل حلقات البرنامج، مؤكدة عدم رصد أي خروج عن النص حتى الآن في حلقات البرنامج.

وقالت وكيل أول نقابة الإعلاميين سهام صالح، في بيان صحفي اليوم: إن لجنة المتابعة والرصد داخل النقابة لجميع البرامج والمسلسلات بالقنوات المختلفة خلال شهر رمضان، لم ترصد أي مخالفات لبرنامج (رامز تحت الصفر) المعروض حالياً في مصر علي شاشة (M.B.C) مصر. .

وقالت صالح إنه بالرغم من أن قناة (M.B.C) مصر التي تعرض البرنامج هي قناة غير مصرية، وأن الشركة المنتجة للبرنامج لا تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فلا يخضعون للقوانين المٌنظمة داخل مصر، ومع ذلك فإن أي قناة تعمل داخل مصر يتم رصد ما تبثه من قبل نقابة الإعلاميين.

وأوضحت أن لجنة المتابعة بالنقابة تتابع جميع البرامج لرصد المخالفات، وإجراء تحقيق حولها مع إمكانية استدعاء القائمين على الوسيلة الإعلامية أو البرنامج لكتابة تقرير حول حقيقة الأمر، ورفعه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراء اللازم طبقاً للصلاحيات التي كفلها له القانون.