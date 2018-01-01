امرأة سبعينية حامل في شهرها السادس ؟!

جهينة نيوز

فاجأت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً الجميع، بعدما أعلنت عن أنها حامل في شهرها السادس، الأمر الذي سيجعل منها المرأة الحامل الأكبر سناً في العالم ، وفقاً لما أوردت صحيفة ديلي ميرور البريطانية .

و نقلت الصحيفة عن ماريا دي لا لوز من مدينة سناولا الإسبانية قولها ، بأن أعراضاً غريبة تشبه أعراض الحمل ظهرت عليها قبل عدة أشهر، الأمر الذي دفعها لإجراء فحصوات طبية في مركز خاص.

وأضافت ماريا: "لم يصدق الأطباء نتائج الفحوصات التي أكدت أني حامل. قالوا لي إن الجنين أنثى، وتمكنت من رؤية رأسها الصغير عبر جهاز الموجات فوق الصوتية. كانت مفاجأة غير متوقعة أبداً"

ولم تكشف السيدة دي لا لوز أي تفاصيل عن حملها، أو فيما إذا كانت قد استخدمت أي طرق اصطناعية في عملية التلقيح. ومن المتوقع بأن تضع السيدة دي لا لوز، مولودتها الصغيرة عبر عملية قيصرية نظراً لكبر سنها.

وليست هذه الحالة الأولى من نوعها، ففي عام 2008 وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 70 عاماً توأماً من الذكور، إلا أن السلطات لم تتمكن من التحقق من عمرها