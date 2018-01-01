خامنئي يحدد 7 شروط للإبقاء على الاتفاق النووي

جهينة نيوز

حدّد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي 7 شروط، اليوم الأربعاء، للإبقاء على الاتفاق النووي مع القوى العالمية، من ضمنها اتخاذ البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وجاء على موقع خامنئي الرسمي، أنه اشترط أيضاً أن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية، وأن تُواصل شراء النفط الخام الإيراني، وأن تعد بألا تسعى الى مفاوضات جديدة في شأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي: "يجب أن تؤمّن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نُريد أن نبدأ نزاعاً مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لكننا لا نثق بها أيضاً... ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضماناً تاماً. وفي حال تمكّن الأميركيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية... يجب أن يُعوّض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".