خامنئي يحدد 7 شروط للإبقاء على الاتفاق النووي

الأربعاء, 23 أيار 2018 الساعة 22:57 | سياسة, عالمي

خامنئي يحدد 7 شروط للإبقاء على الاتفاق النووي

جهينة نيوز

حدّد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي 7 شروط، اليوم الأربعاء، للإبقاء على الاتفاق النووي مع القوى العالمية، من ضمنها اتخاذ البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وجاء على موقع خامنئي الرسمي، أنه اشترط أيضاً أن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية، وأن تُواصل شراء النفط الخام الإيراني، وأن تعد بألا تسعى الى مفاوضات جديدة في شأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي: "يجب أن تؤمّن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نُريد أن نبدأ نزاعاً مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لكننا لا نثق بها أيضاً... ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضماناً تاماً. وفي حال تمكّن الأميركيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية... يجب أن يُعوّض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    23/5/2018
    23:40
    يجب ان تخرج اوربه من المنطقه الرماديه او ستدفع الثمن باهضا
    هذه الشروط ستفرض على الدول الاوربيه موقفا للخروج من المنطقه الرماديه في السياسه الدوليه اوقلب الموازين في مراكز القوى في الاداره الامريكيه والتي حصنها ترمب مؤخرا بمجموعه من الكاوبوي التي تمارس الزعران والبلطجه السياسيه بشعار اما معنا - او ضدنا / والمرشد الايراني اراد ان يلقي الكره في الملعب الاوربي - لانه يعرف جيدا ان الاوربيين علي مفترق طرق يهدد مصالحهم - في ظل صراع المحاور الاقتصاديه الجديده في العالم ولا يستطيعون الصمود امام اي ازمه قادمه خاصه وان الامريكان لم تعد لهم رؤيه نحوهم كحليف او شريك بل نموذج اخر لدول الخليج ، اذا المرشد الايراني - بذكاء نقل الازمه من الشرق للغرب - في الوقت المناسب بعد فشل مخطاطات الفوضى الخلاقه ولابد من استرتيجيات سياسيه واقتصاديه جديده في العالم .

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