وزير ألماني: الدول الأوروبية ستبقى متحدة في عزمها على الالتزام بالاتفاق النووي

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحافيين في واشنطن إن الدول الأوروبية ستبقى متحدة في عزمها على الالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 رغم قرار واشنطن الانسحاب منه.

وقال ماس إنه أوضح الموقف الألماني والأوروبي خلال نقاش صريح وبناء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، مشيرا إلى ضرورة تجنب استئناف إيران لأنشطتها النووية.

وأضاف ماس الذي من المقرر أن يلتقي لاحقا مع نظيره الأميركي مايك بومبيو أن "أوروبا متحدة جدا جدا في موقفها إزاء الاتفاق النووي مع إيران، وهذا لن يتغير".