الرئيس الايطالي يكلف "كونتي" تشكيل الحكومة الجديدة

جهينة نيوز

كلف الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الاربعاء، المحامي جوزيبي كونتي تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما رشحه حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسّسات.

وصرح الامين العام للرئاسة اوغو زامبيتي للصحافيين، ان "رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا استقبل بعد ظهر اليوم البروفسور جوزيبي كونتي وكلّفه تشكيل الحكومة". وكان المحامي قد وصل في سيارة اجرة الى المقر الرئاسي نحو الساعة 17:25.

وقال لويدجي دي مايو زعيم حركة 5 نجوم المناهضة للمنظومة القائمة، والتي كانت تفاوض على برنامج حكومي مشترك مع حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني (يمين متشدد)، مبتهجاً: "سبق ان ابلغتكم بذلك ، سبق ان وعدتكم به".

والبرنامج المشترك الذي تم التفاوض في شأنه من قبل حركة 5 نجوم والرابطة، يعد بانهاء التقشف وسد العجز بتطبيق سياسة نمو. وينص على خفض كبير للضرائب وفرض دخل مواطنة وخفض سن التقاعد وإظهار حزم غير مسبوق ضد الفساد وتشديد الاجراءات الامنية ضد المهاجرين والمسلمين.