وزير إسرائيلي للاتحاد الأوروبي: فلتذهب إلى الجحيم

جهينة نيوز

هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الاتحاد الأوروبي بسبب مطالبته بإجراء تحقيق في إصابة الناشط الحقوقي جعفر فرح، رئيس مركز "مساواة" لحقوق الأقلّية العربية ، وقال "فليذهبوا إلى الجحيم "حسب ما أوردت صحيفة " هآرتس " الاسرائيلية .

و اتهم الناشط الحقوقي الشرطة الإسرائيلية بكسر قدمه بعد اعتقاله في مظاهرة أقيمت في حيفا ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المتظاهرين الفلسطينيين في غزة منذ أيام.

و قالت الصحبفة أن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز رد اليوم الأربعاء على دعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في مزاعم إصابة الناشط الحقوقي جعفر فرح بعد تعرضه لهجوم من قبل ضابط شرطة بعد اعتقاله في مظاهرة في حيفا، قائلا "دعهم يذهبون إلى ألف جحيم".

وكان شتاينيتز شارك قبل إسبوعين في الاحتفالات باليوم الأوروبي في مقر سفير الاتحاد الأوروبي، وأشاد بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير شتاينتز في مقابلة "سأتحدث بطريقة ودّية، إن طلب الاتحاد الأوروبي هو قمة الوقاحة وذروة النفاق، فهو الاتحاد الذي يتودد إلى إيران ويساعدها ضد العقوبات الأمريكية، وهو ذاته الذي يقيم إسرائيل التي هي على أي حال دولة قانون، هذا يظهر قبح الاتحاد الأوروبي".