واشنطن تسحب دعوة بكين الى مناورات عسكرية في المحيط الهادىء

جهينة نيوز

اعلن البنتاغون الاربعاء ان الولايات المتحدة سحبت دعوة الصين للمشاركة في مناورات عسكرية في المحيط الهادىء بسبب "استمرار عسكرتها" لبحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل كريس لوغن "لدينا ادلة واضحة على ان الصين نشرت صواريخ مضادة للسفن وصواريخ ارض-جو اضافة الى اجهزة تشويش الكترونية على جزر سبراتليز المتنازع عليها في بحر الصين".

واضاف "لقد سحبنا دعوتنا لبحرية جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في مناورات +ريمباك+"، في اشارة الى اكبر مناورات بحرية في العالم يشارك فيها نحو ثلاثين بلدا كل عامين.

وتابع لوغن "تقول الصين ان هذه المنشآت على تلك الجزر تهدف الى ضمان الامن البحري ومساعدة الملاحة وعمليات البحث والانقاذ في البحر اضافة الى حماية الصيادين".

لكنه تدارك ان "نشر هذه الاسلحة لا يمكن ان يكون سوى لاستخدام عسكري".

وشاركت الصين مرتين في هذه المناورات سابقا، العام 2014 للمرة الاولى والعام 2016.

واكد المتحدث باسم البنتاغون ان "استمرار الصين في عسكرة مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يؤدي فقط الى تصعيد التوتر وزعزعة استقرار المنطقة. ان سلوك الصين لا ينسجم مع مبادىء واهداف" المناورات المذكورة.

ومناورات "ريمباك" جرت للمرة الاولى في 1971 وكانت سنوية حتى 1974 حين اتخذ قرار بان تجري مرة كل عامين بسبب نطاقها الواسع. واول من بادر اليها الولايات المتحدة واستراليا وكندا.

المصدر أ ف ب