لماذا تم إجبار خياطي فستان زفاف ميغان على غسل أيديهم كل نصف ساعة

جهينة نيوز

تزال أخبار حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل تتفاعل، والأحدث كان الخبر الذي نشر عن إجبار الخياطين الذي عملوا على فستان زفاف ميغان على غسل أيديهم كل نصف ساعة، والأسباب التي وقفت خلف هذا الطلب.

اختارت ميغان ماركل ثوب زفافها من دار Givenchy وامتاز ببساطته ورقيّ قصّته، تضاربت الآراء حوله، حيث أبدى كثيرون الإعجاب بالتصميم الذي اختارته، في حين وجد البعض الآخر أنّه لم يعكس الإطلالة الملكية المتوقّعة. بعيداً عن هذه الآراء، أوضح "كنسينغتون بالاس" في بيان: "لقد أمضى العمال مئات الساعات في الخياطة وغسل أيديهم كل 30 دقيقة للحفاظ على القماش الدقيق الذي يتم العمل عليه".

وقالت مصممة الأزياء كلير وايت كيلر، المديرة الفنية لدار جيفنشي، أن غسل اليدين كان ضروريا للتخلّص من أي زيوت تفرزها البشرة بصورة دورية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إفساد القماش أو تلطيخه وعدم الحفاظ عليه.

وتشير كيلر إلى أنّ ميغان أرادت منذ البداية ثوباً كلاسيكياً أنيقاً يليق بكل المراحل، ولا يرتبط بأي صيحة آنية، وكان العمل يتم بطريقة سريّة للغاية لعدم الكشف عن أي تفصيل.