بومبيو.. إبرام "اتفاق سيئ" مع بيونغ يانغ ليس خيارا لنا

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ان الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع كوريا الشمالية إذا مضت المحادثات المقبلة بشأن برنامجها النووي في الاتجاه الخاطئ.

وقال بومبيو في تصريحاته الافتتاحية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن إبرام "اتفاق سيئ ليس خيارا. الشعب الأميركي يعول علينا للقيام بذلك بشكل صائب. إذا لم يكن الاتفاق السليم مطروحا على الطاولة فسننسحب بكل الاحترام".

واعتبر ان القمة المقررة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون تعتمد في الوقت الحالي على كيم.

وعن القمة المقرر ان تجري في سنغافورة في 12 حزيران، قال إن "هذا القرار سيعود في النهاية الى الزعيم كيم"، مضيفا أن "هو من طلب اللقاء والرئيس وافق على لقائه .. وآمل بان يتم هذا اللقاء".