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الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط مخيم اليرموك
الأربعاء, 23 أيار 2018 الساعة 17:19 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز
الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط مخيم اليرموك
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