الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط مخيم اليرموك

الأربعاء, 23 أيار 2018 الساعة 17:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط مخيم اليرموك

جهينة نيوز

الجيش يعثر على شبكة أنفاق ومقرات للإرهابيين خلال تمشيط مخيم اليرموك


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