سيارتان وليرات ذهبية وفرص الفوز مستمرة MTN توزع جوائز مسابقة "كنز المعلومات" بحلتها الرمضانية

جهينة نيوز

أعلنت شركة MTN عن إعادة إطلاق مسابقة "كنز المعلومات" بِحلتها الرمضانية وتَمديدها لِمدة 12 أَسبوعاً إضافياً، نتيجة للتفاعل الإيجابي والإقبال الكبير على المسابقة، حَيث يتم توزيع جوائز يومية خلال شهر رمضان المبارك هي عبارة عن أجهزة سَامسونج S9 وA8 وخطوط LTE مُتضمنة 2 غيغابايت مَجانية ضمن برنامج تلفزيوني مباشر على قناة سورية دراما، بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلان.

تعتمد مسابقة "كنز المعلومات" في جوهرها على تَجميع أكبر عدد من النقاط، وبناءً عليه تَم تَقسيم المُسابقة إلى فِئتين، حَيث يَحصل المُشترك بالفئة الأولى على مُحتوى مُنوع فَني وتَرفيهي ورياضي بتكلفة 15 ل.س. يومياً، أما الفِئة الثانية من المُسابقة فهي مُخصصة لِمساعدة المُشتركين على تَعزيز مُشاركتهم ورَفع رَصيدهم من النقاط عَن طريق الإجابة على الأسئلة التي تَرد من المسابقة بشكل اختياري وبكلفة 75 ل.س. للرسالة الواحدة.

هذا وكانت شركة MTN قد أعلنت عن تسليم مفتاحي سيارتي كيا بيكانتو 2018 لكل من السيدة "منال شريف" من محافظة القنيطرة، والسيد "محمد محملجي" من محافظة دمشق، بالإضافة لـ 13 مشترك حصل على جوائز مالية بقيمة نصف مليون ليرة سورية، ومجموعة من الليرات الذهبية.

يَتم الاشتراك بمسابقة "كَنز المَعلومات" بإرسال كلمة "اربح" إلى الرقم الرباعي المجاني 1776، حيث يحصل المُشترك على مُحتوى يَومي تَرفيهي ويَتأهل تلقائياً للربح بالمُسابقة. كما يستلم المُشترك يومياً سؤال ذو صِلة بالمحتوى، ليتمكن من خلال الإجابة عليه من رَفع رَصيد نقاطه.