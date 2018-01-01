وزير خارجية بريطانيا يطالب بطائرة خاصة!

جهينة نيوز

طالب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأن تكون لوزارته طائرة خاصة للقيام بمهمات العمل وتغطية الأنشطة الخاصة بوزارته أثناء السفر والتنقل حول العالم.

وصرح جونسون للصحفيين، اليوم الأربعاء: "يمكنني القول إن طائرة "Voyager" (التي يستخدمها حاليا أعضاء مجلس الوزراء والأسرة الملكية البريطانية) ممتازة، لكنه من الصعب جدا الحصول عليها. يبدو لي أنها ليست متاحة دائما. ولا أعرف من يستخدمها، فإنها محجوزة دائما. ولماذا يجب أن تكون هذه الطائرة رمادية اللون"؟

وأشار إلى أن الطائرات الأخرى التي قد تستخدمها وزارة الخارجية البريطانية جيدة، لكن عمرها يبلغ 40 عاما تقريبا، مذكرا أنه زار موسكو العام الماضي على متن إحدى هذه الطائرات.

وردا على سؤال صحفي عمّا إذا كان يريد أن تتوفر لديه طائرة جديدة قال إنه لا يعارض ذلك.

وأضاف: "لن يرضى دافعو الضرائب بأن تكون لدينا طائرة جديدة فاخرة، لكنني أعتقد أنه من المدهش أنه لا يمكننا الحصول على طائرة. وإذا كان هناك أسلوب لشراء الطائرة بثمن مقبول فأعتقد أنه على الأرجح ما نحتاج إليه".

وتابع في الوقت ذاته: "رجال وزارة الخارجية أقوياء. ولا تخيفنا ضرورة التنقل من طائرة إلى طائرة أخرى. وننام في الطائرات".

واستخدم جونسون أثناء جولته الأخيرة إلى بلدان أمريكا اللاتينية رحلات عادية، واستغرقت فترة تنقله من طائرة إلى أخرى أثناء رحلته إلى بيرو 5 ساعات.

ويستخدم أعضاء مجلس الوزراء البريطاني والأسرة الملكية للقيام بزيارات رسمية طائرة "Voyager" التابعة للقوات الجوية الملكية التي تم تحديثها عام 2016 بمبادرة من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. وبلغت تكلفة تحديث الطائرة 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن كاميرون لم يستخدم الطائرة المحدثة، إلا مرة واحدة. وبعد استقالته انتقلت الطائرة تحت إشراف رئيسة الوزراء تيريزا ماي وتلقب بـ "تيريزا جيت".

المصدر: نوفوستي