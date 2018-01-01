100 مليون ليرة لتنفيذ مشروع صيانة شبكتي المياه في الحسكة والقامشلي

جهينة نيوز

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة عن إطلاق مشروع لصيانة شبكتي المياه في مدينتي الحسكة والقامشلي بكلفة 100 مليون ليرة سورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وبين المهندس محمود عكلة مدير المؤسسة أن المشروع يشمل صيانة الكسور ومعالجة تسرب المياه وزيادة وثوقية وقوة ضخ المياه إلى المشتركين والأعمال الرئيسية والفرعية في المدينتين بغية العمل على معالجة المشاكل الموجودة واستبدال بعض الخطوط وتركيب خطوط داعمة.

ولفت العكلة إلى أن المؤسسة نفذت مشروعا مشابها خلال العام 2015 تضمن إجراء صيانة كاملة لشبكتي مياه مدينتي الحسكة والقامشلي والانتهاء من بعض مشاكل ضخ المياه التي كانت تواجه المشتركين ولا سيما في حي الموظفين بالقامشلي وحي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

وكانت مؤسسة المياه قامت خلال الأسبوع الحالي بتوزيع 29 جهاز حقن مادة الكلور المعقم لمياه الشرب إضافة إلى 13 جهاز كشف لنسب الكلور في خطوط ضخ المياه على المشاريع المائية المنتشرة في المحافظة مقدمة من الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

سانا