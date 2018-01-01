الدفاع الروسية: 13407 عدد المسلحين الذين خرجوا من الرستن والقنطرة وتلبيسة في 7 ايار الجاري

جهينة نيوز

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم عن خروج 13.4 ألف مسلح من الرستن والقنطرة وتلبيسة.

وقال رودسكوي: " في 7 أيار/مايو تم إخراج 13407 من التشكيلات المسلحة الغير قانونية من الرستن والقنطرة وتلبيسة وغيرها من المناطق".

وأشار الفريق إلى أن المسلحين سلمو 7 دبابات و5مدرعات و122 مدفعا وهاون، و20 نظام إطلاق صواريخ و45 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات و14 نظام دفاع جوي، بالإضافة إلى 56 رشاش ثقيل وغيها من الأسلحة.

سبوتنيك