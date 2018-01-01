أنصار الله تستهدف تجمعات جنود "التحالف" بقصف صاروخي ومدفعي

جهينة نيوز

قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" إن عددا من جنود "التحالف" الذي تقوده السعودية في اليمن، لقوا مصرعهم إثر قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات لهم وآلياتهم في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن "القوة الصاروخية والمدفعية لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال2 محلي الصنع وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات للغزاة وآلياتهم في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الغزاة إثر القصف".

وأعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء مقتل خمسة من الجيش السعودي بينهم ضابط بمعارك حدودية مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقالت وكالة الأنباء السعودية وصحف سبق وهتون السعودية إن "النقيب أحمد بن وابل الوابل، قتل مع 4 جنود خلال معارك مع مسلحي أنصار الله في الحد الجنوبي وهو مصطلح يستخدمه السعوديون للتعبير عن المعارك الدائرة في جيزان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن".

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأسماء العسكريين المقتولين وهم: رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، العريف ظافر دشيّش الخثعمي، الجندي أول محمد بن يحيى عبدالله سحاري، الجندي حسن بن جابر مفرح هروبي.