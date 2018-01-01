نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السادسة

جهينة نيوز

أعاد البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، للمرة السادسة على التوالي منذ عام 1992، انتخاب نبيه بري رئيساً له، بحيث اصبح عميد رؤساء البرلمانات في العالم.

ولم تتخلل الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب في 6 مايو ايار الجاري أي مفاجآت، إذ أبقى المجلس الجديد القديم على قدمه وأعاد برّي بأكثرية 98 صوتا من أصل 128 نائبا هو مجموع عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني.

وصوّت 29 نائبا معظمهم ينتمي لحزب رئيس الجمهورية "التيار الوطني" وحزب القوات اللبنانية بورقة بيضاء، فيما صوتت الإعلامية بولا يعقوبيان التي انتخبت نائبا لأول مرة للمخرجة السينمائية نادين لبكي التي نالت جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي قبل 3 أيام على فيلمها "كفرناحوم" فاعتبرت ورقتها ملغاة بعدما أثارت جدلا لآن ورقتها اعتبرت بيضاء قبل أن تفضح هي الأمر.

المصدر: RT