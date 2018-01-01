حزب الله: تحرير الحجر الأسود ومخيم اليرموك أمّن دمشق وريفها بشكل كامل من اعتداءات الإرهابيين

جهينة نيوز

هنأ حزب الله القيادة السورية والشعب السوري على تحرير منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك آخر معاقل إرهابيي "داعش" في محيط العاصمة دمشق.

واشاد حزب الله في بيان بشجاعة وكفاءة ضباط وجنود الجيش السوري وحلفائه الذين صنعوا هذا الانتصار الجديد ونوه بالتضحيات الجسام التي بذلت.

واعتبر الحزب أن نجاح الجيش السوري وحلفاءه بالقضاء على تنظيم "داعش" في هذه المنطقة انجازاً كبيراً أمّن العاصمة دمشق وريفها بشكل كامل من اعتداءات الإرهابيين، وهو انتصار جديد يحققه محور المقاومة في سياق جهوده لتحرير كامل التراب السوري من المعتدين.

الاعلام الحربي المركزي