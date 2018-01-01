اختبار الطلاب المرشحين للمنح الدراسية الروسية بين 24 و28 الجاري

جهينة نيوز

دعت وزارة التعليم العالى الطلاب المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من روسيا للمرحلتين الجامعية الاولى والدراسات العليا الى التقدم للاختبار الذي سيجريه الجانب الروسى فى الفترة ما بين ال/24/ وال/28/ من شهر أيار الجاري في مبنى الوزارة /قاعة الباسل.

ويتعين على كل طالب وفق اعلان الوزارة الالتزام والتقيد التام بالموعد المحدد بجانب اسمه وكل من يتخلف عن حضور الاختبار سيتم استبعاده اليا.

وكانت الوزارة أعلنت في السادس من شهر اذار الماضي عن عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الاولى فى مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية ومنح لمرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية للعام الدراسى 2018/2019.