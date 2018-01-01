أسعار الذهب تتراجع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

الأربعاء, 23 أيار 2018 الساعة 11:52 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

أسعار الذهب تتراجع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بفعل ضغوط من ارتفاع الدولار قبيل إعلان محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1289.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 1289.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة عملات حيث يترقب المستثمرون الكشف عن وقائع أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء لاستقاء المؤشرات بشأن وتيرة رفع سعر الفائدة الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وجرى تداولها عند 16.52 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 904.10 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 988.75 دولار للأوقية.


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