روحاني: الشعب الإيراني لا يخشى التهديدات الأمريكية الفارغة

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "شعبه لا يخشى التهديدات الأمريكية الفارغة، وهو أعظم شأنا بكثير من دونالد ترامب ومايك بومبیو وجون بولتون وكل المتطرفين في واشنطن".

وقال روحاني أمام حشد من الرياضيين مساء امس الثلاثاء: "الشعب الإيراني انتصر وصنع المفاخر في كل ساحات التاريخ وهنا أقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الشعب سينجح وينتصر في مواجهتكم".

من جهته، أعلن علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإيراني، أن موقف أمريكا من بلاده "ناتج عن غضبها من إيران التي أفشلت مشاريعها في العراق وسوريا".

وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني، قال بروجردي لقناة "الميادين" التلفزيونية "إن المواقف الأوروبية جيدة حتى الآن ولكن ينبغي أن تقترن بالأفعال، مؤكداً أن إيران تريد من أوروبا ضمانات عملية".

ووصف بروجردي الاستراتيجية التي عرضها مؤخراً وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على طهران بأنها "سخيفة وتافهة"، ودعاه إلي تعلم أدبيات الدبلوماسية، واعتبر أن الوزير الأمريكي تحدث بمنطق الاستخبارات وليس الدبلوماسية.

وكان بومبيو قد توعد إيران بضغوطات وعقوبات "ستجعلها تكافح للبقاء"، بحسب تعبيره، طارحا شروطا عدة من أجل رفع العقوبات عنها وتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة.

المصدر:ارنا