في اللحظة الأخيرة كوريا الشمالية تسمح لصحفيي الجنوب حضور تدمير موقع نووي

جهينة نيوز

أعلنت سيئول اليوم الأربعاء أن بيونغ يانغ منحت في اللحظة الأخيرة إعلاميين كوريين جنوبيين الضوء الأخضر لحضور تدمير الموقع الذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية وذلك حسبا افادت وكالة يونهاب.

وصرحت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بأن أعضاء الفريق الإعلامي الكوري الجنوبي الذي سيغطي تفكيك موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، سيتوجه إلى مدينة ونسان شرق كوريا الشمالية على متن طائرة نقل حكومية.

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة، بيك تيه هيون، في تنوير دوري حول جدول زيارة الصحفيين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية، إنه من المخطط أن يتجهوا إلى ونسان في كوريا الشمالية على متن طائرة نقل حكومية تقلع من مطار سونغ نام جنوب سيئول في الساعة 12:30 بعد ظهر اليوم، وسيعودون إلى البلاد مع الصحفيين الأجانب القادمين من الدول الأخرى.

وأضاف أنه تم التشاور مسبقا مع الجانب الأمريكي بشأن تخصيص طائرة معنية بهذا الغرض.

وكانت بيونغ يانغ قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها استعدت لتدمير منشأة "بونغي ري" للتجارب النووية في المنطقة الجبلية شمال شرق البلاد.

وتلقى عدد قليل من الإعلاميين الأجانب دعوة لحضور تفكيك المنشأة النووية.

وتوجه عشرات الصحفيين من الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا إلى مدينة ونسان الشمالية على متن طائرة مستأجرة، حيث سينتقلون من هناك إلى موقع التجارب النائي في رحلة تستغرق 20 ساعة بواسطة القطار ثم الحافلات.

لكن الصحفيين الجنوبيين لم يرافقوا بقية زملائهم على متن الطائرة، بسبب عدم إبلاغ السلطات في كوريا الشمالية سيئول بالسماح للإعلاميين الجنوبيين بالحضور.

وقال وزير التوحيد الجنوبي، جو ميونغ غيون، اليوم الأربعاء، إن بيونغ يانغ قد منحتهم الإذن، مشيرا إلى أن "الحكومة سوف تقوم بإجراءات سريعة للصحفيين مثل منح الموافقات لزيارة كوريا الشمالية وتأمين المواصلات لهم".

ولم يكن واضحا كيفية وصول الإعلاميين الكوريين الجنوبيين إلى الشمال للحاق بزملائهم، لكن الثلاثاء تحدث الناطق باسم وزير التوحيد عن احتمال تخصيص رحلة مباشرة إلى كوريا الشمالية في خطوة نادرة.

المصدر: أ ف ب