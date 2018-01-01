جوزمان بديلا لروميرو المصاب في تشكيلة الأرجنتين بكأس العالم

جهينة نيوز

استدعي الحارس ناويل جوزمان إلى تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم ليل امس الثلاثاء بديلا لسيرجيو روميرو بعد استبعاد لاعب مانشستر يونايتد من الفريق بسبب إصابة في الركبة.

وينضم جوزمان، الذي يلعب في تيغريس المكسيكي، إلى ويلي كاباييرو حارس تشيلسي وفرانكو أرماني حارس ريفر بليت، الذي لم يسبق له اللعب دوليا، في تشكيلة الأرجنتين المكونة من 23 لاعبا في نهائيات روسيا.

واحتاج خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين إلى عدة دقائق فقط ليقرر اختيار جوزمان بعد اعلان استبعاد روميرو يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في موقعه على الانترنت إن روميرو، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون الخيار الأول في حراسة مرمى الأرجنتين، يحتاج إلى جراحة لعلاج ركبته اليمنى.

ويمثل فقدان روميرو صاحب الخبرة ضربة قوية للأرجنتين التي واجهت صعوبات دفاعية في مبارياتها الودية الأخيرة، إذ خسرت 4-2 أمام نيجيريا و6-1 أمام اسبانيا.

وفاز جوزمان، حارس نيويلز أولد بويز السابق الذي يبلغ من العمر 32 عاما، بالدوري المكسيكي ثلاث مرات في ثلاث سنوات مع تيغريس ولعب ست مباريات دولية مع الأرجنتين لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ 2015، وكانت أمام سنغافورة وديا الصيف الماضي حين انتصرت الأرجنتين 6-صفر.

وسيكون جوزمان ضمن التشكيلة التي تواجه هايتي وديا على ملعب بوكا جونيورز في 29 مايو ايار.

وتلتقي الأرجنتين، بطلة العالم مرتين وصاحبة المركز الثاني قبل أربع سنوات في البرازيل، مع إسرائيل في التاسع من يونيو حزيران قبل التوجه إلى روسيا حيث ستواجه أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة.