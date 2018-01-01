غارات لجيش الاحتلال على مواقع لحماس والبحرية الفلسطينية في غزة

جهينة نيوز

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس وهدفين للبحرية الفلسطينية في ميناء غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك": أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة على مواقع وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى هدفيْن للقوة البحرية التابعة لحماس".

وأضاف أدرعي: "جاءت الغارات ردًّا على إحراق موقع عسكري داخل إسرائيل صباح أمس من قبل مجموعة من المخربين تسللوا من قطاع غزة، وفِي أعقاب مواصلة المحاولات لنقل طائرات مسيرة وطائرات ورقية إلى داخل إسرائيل لأغراض إرهابية وبهدف إحراق مناطق".

وتابع البيان: "ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى مواصلة المحاولات اليومية من قبل منظمة حماس الإرهابية للمساس بالبنية التحتية الدفاعية داخل إسرائيل إلى جانب تهديد أمن السكان والجنود، وهو مصمم على مواصلة تحقيق مهمته بحماية أمن المواطنين الإسرائيليين".

وأردف أدرعي:"منظمة حماس الإرهابية تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن ما يحدث في قطاع غزة فوق وتحت الأرض، وستتحمل تداعيات الأعمال الإرهابية المنطلقة من القطاع ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها".