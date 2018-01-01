الخارجية الروسية: محاولات امريكا إعلان إيران تهديداً عالمياً "غير مجدية"

جهينة نيوز

أعلن نائب مدير إدارة التحديات الجديدة والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف ، اليوم الأربعاء ، إن المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لإعلان إيران تهديدًا عالميًا كبيرًا على المنصات الدولية غير مجدية ، كون أغلبية أعضاء المجتمع الدولي لا يوافقون على ذلك.

وقال فيوكستيستوف للصحفيين:" هنا ليس لديهم فرصة. هذا النظام السياسي للإدارة الحالية (للولايات المتحدة) ، والأمريكيون (في الأمم المتحدة و فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال) اضطروا للعمل بها. وخلال مشاورات اليوم ، لم يجرؤوا على الفور ،لكن أقروا ان" داعش" و "القاعدة" هما التهديد الرئيسي".

سبوتنيك