مقتل 5 عسكريين سعوديين بينهم ضابط بمعارك مع "أنصار الله"

جهينة نيوز

اكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء مقتل خمسة من الجيش السعودي بينهم ضابط بمعارك حدودية مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وقالت وكالة الأنباء السعودية وصحف سبق وهتون السعودية أن "النقيب أحمد بن وابل الوابل، قتل مع 4 جنود خلال معارك مع مسلحي أنصار الله في الحد الجنوبي وهو مصطلح يستخدمه السعوديون للتعبير عن المعارك الدائرة في جيزان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن" كما أفادت وسائل الإعلام السعودية بأسماء العسكريين المقتولين.

يذكر أن أنصار الله ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015.