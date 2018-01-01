أبراج يوم الأربعاء 2018/5/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/23: ذكاء عملي هو مفتاح شخصيته، حذر، نظامي دقيق، لديه قدرة على النقد والرؤية الصائبة، مغرم بكل ماهو دقيق، يطبق النظام، وهو أكثر تقلصاً بالحياة، يتمتع بشخصية لبقة ومفرطة الذكاء وهادئة، ينشد الصمت، يتميز بالعشق الكبير للأصدقاء، ومتعمق بالتفكير كثيراً، ولا يعبر عن آراءه الحازمة إلا بعد أن يمر بتفكير عميق ويعتمد على نفسه اعتماد كلي، متعاطف، فضولي، متماسك، تتسم علاقته بالثبات ويمكن أن يكون في الحياة بأعلى مستويات الطاقة وكثير الهمة لأنه اجتماعي بالحياة، السنة تساعدك على التنقل من مشروع لآخر، تخرج من الروتين القاتل، يمكن أن تتعرض للتردد، لكن قضية ما تخرج من طي الكتمان، يوجد نجاح سياسي أو مالي ورغبة بالاصلاح، انتصارات، فرصة تحصل على المال من خلال تنقلات وسفريات أو تغيير اقامة، احذر من ضربة في الظهر، أمور قانونية وصراعات بخصوص تركة أو قسمة تنتهي على خير، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: بين الأمس واليوم تعاني من توتر عصبي شديد، احترس أن تتعب نفسك بالعمل، الأفضل أن تكون معلم نفسك وتكون مستقل، احتمال الآخرين يجعلوك فظ بمحيطك، إذاً لا تستسلم للخمول حتى تلعب دور اجتماعي وعملي، وتربح وتضمن النجاح لذلك بكّر ليومك وتفادى أي تقصير مولود الحمل.

الثور: من الصباح نشاط وحماس وفرح وتسمع خبر يخدم مصالحك لهذا يجب أن تكون متيقظ وجاهز حتى تقتنص وتكون الاتصالات جيدة جداً، احتمال اليوم تهتم بأمور أدبية وفنية، وقسم يتعارض مع الالتزام بأمور أولاد ويمكن أن تشعر بأن الأولاد لا يفهموك وأنت لا تفهمهم لذلك اليوم العمل عليك والتنقل عليك والمكافئة عليك ويمكن وجود تنبدل بقضايا في مكان عملك لأنه يمكن أن تغير مكان اقامتك، بالعموم أخبار جميلة مولود الثور.

الجوزاء: انشغالات في أمور منزلية، نهار متوتر، احتمال هاتف عاجل من أحد من محيطك يشغل بالك أو تقدم مساعدة مالية، أو تفكر بتغيير مكان اقامتك أو بمشروع منزلي، لا ترتكب أخطاء اليوم، كن حذر وخاصةً بسبب التصليحات و الأعطال، يمكن لأفراد العائلة أن يميلو أن يتعاملو معك بردة فعل سلبية، كن حذر مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تشعر بالتحضير لحركة بنفسية مرحة أكثر و إيجاد حلول مناسبة لكل هموم عملك، يوم أخبار جديدة تشعر بحاجة لتجديد مواهبك، الوضع العاطفي ايجابي الحبيب يتفهمك، تفاصيل كثيرة ابقي على تواصل معهم مهما كانت المشاغل أو المشاكل مؤثرة، وللبعض احتمال سفر قصير أو زيارات مهمة ولكن انتبه من السرعة على الطرقات، عنوان نهارك حركة مقابلات، ناجح نهارك مولود السرطان.

الأسد: نهار ايجابي، تقدر أن تتفوق على معظم العقبات الواردة في بعض الحلول على خبراتك في الحياة وخاصةً اليوم الأمور المالية شاغلة ذهنك، ربما تسعى لسداد بعض الديون والفواتير، أو تنقب عن ارزاق قديمة أنت بحاجة لها، انتبه من نفقات، يمكن اليوم متمكن من موقعك، وتقدر اليوم أن تموّن نفسك على الأصدقاء حتى تطلب مساعدة، ويمكن جمعية من بنك أو من مال متزايد أو مصاريف، لكن عنوان نهارك المال مولود الأسد.

العذراء: تحضر للانطلاقة نحو نشاطات تريدها وتفضلها، سوف تنتصر من دون شك، واليوم أيضاً تطلع من أي روتين وأفكار سجينة، يحتاج منك اليوم أن تبرهن على مدى إخلاصك وحبك للآخرين، تلغي صفحة وتفتح صفحة، لا يوجد شكوك اليوم، الصحةوالنفسية أفضل، انطلاقة مهنية واجتماعية ولقاءات مفرحة لك مولود العذراء.

الميزان: أنت بحاجة لتحسين واهتمام مباشر منك إلى هدوء، ابتعد عن الأجواء الحزينة أحسن من أن تأخذك الذكريات والخواطر، اليوم ذهاب وإياب أحسن أن تضيع حلاوة تعاون المقربين، انتبه لصحتك ولموضوع الغذاء، اليوم يمكن أن ترتفع المعنويات وتظهر حقائق، اليوم ابقى بحالة انسجام مع نفسك، هدوء رواق، لا تقلق ولا تدخل بضجة سير واضبط أعصابك، اليوم بطيء لك مولود الميزان.

العقرب: تزداد حركتك ويكثر ضجيجك، عندك أشياء كثيرة لابد أن تعلمها، يوم جميل جداً على صعيد العلاقة مع الأحبة والأصدقاء، عندك انسجام مميز، يوم للقاءات المتكررة و يوم كريم معك لتقوم بانجازات ودعوات وأعمال، عندك قدرة على تصميم أي هدف تريده، وللبعض أيضاً إذا كان خلاف مع بعض الأصدقاء فاليوم مصالحات، نجاح على مستوى الأدبي والمعاملات المالية أيضاً، نتائج مفيدة لك مولود العقرب.

القوس: اليوم تبقى ضمن دائرة الأعمال لكن النتائج غير مضمونة، عليك أن لا تعاند، وكن مسالم ومتسامح، ربما يوجد تأجيل لقضية مهنية كانت مقررة مسبقاً، لذلك اعتمد على نفسك دون أن تتأثر برأي الآخرين، احتمال يمكن للبعض أن يضللوك، ما عليك غير أن تغير وتثبت العكس، احتمال قضايا قانونية تسير فيها، انتبه على سمعتك، لقاءات مهمة مع الغرباء أو مع بعض الأعطال أو التصليحات مولود القوس.

الجدي: اليوم بدأت أن تهون تدريجياً حتى تتجاوز كل الحواجز وتتفرد في جاذبيتك، اليوم الحظ بأجوائك لتنطلق بأحاديث ونقاشات متنوعة، مواعيد متتالية تجني منها سعادة وتزداد اتصالاتك وتتنوع المعارف للبعض، تنفرض عليك مشاريع وأدوات ودعوات، يوم جيد للاتصالات والسفريات وتقدم احتمال مشروع جديد، بالمعنى استقبال، بيع وشراء، يوم جميل لك مولود الجدي.

الدلو: من الصباح لديك انجازات ومخططات لتزيد من رصيدك وتوصل لغاية خاصة على صعيد أمور مالية، ويلتفت البعض لمد يد المساعدة لك، وأمنيات قديمة سوف تتحقق ولكن هذه الفترة مصاريف متزايدة عليك أن تضبطها جيداً بالمقابل عندك نجاح مالي، وللبعض احتمال تقوم باهتمام بأحد الأقرباء وبأمور استشفائية بصحبة أحد من محيطك، نهار يمهد لنجاحات الأيام القادمة، عنوان نهارك المال مولود الدلو.

الحوت: يوم جيد لإثبات القوة والرغبة في الحصول على أهدافك، اليوم أنت صاحب سياسة صالحة ومرنة لكسب كل القضايا من حولك، تبدو جميلاً ومستحب، طلة جميلة، تهتم بشؤون العاطفة وبالعلاقة مع الطرف الآخر، وستتلقى الكثير من كلمات الاعجاب والغزل، لذلك ادعم الروابط وكن أكثر تعني القوة، يوم جيد للشراكة، جرّب أن تخرج من العزلة وانتبه على صحتك، اليوم جيد للاقناع والاطمئنان مولود الحوت.