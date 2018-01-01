اتفاق وشيك بين واشنطن وبكين لانقاذ شركة “زد تي اي”

جهينة نيوز

اتفقت الولايات المتحدة والصين بشكل مبدئي على انقاذ شركة الاتصالات الصينية “زد تي اي” بعد أيام من إعلان القوتين الاقتصاديتين التوصل إلى تسوية لحلحلة الخلاف التجاري بينهما، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء.

ولم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل لكن بموجب الإطار العام للصفقة، سترفع واشنطن الحظر على بيع المكونات الأميركية للشركة التي ستجري بدورها تغييرات كبيرة في إدارتها ومجلسها التنفيذي فيما يتوقع أن تدفع غرامات إضافية، بحسب التقرير.

وواجهت الشركة خطر الانهيار جراء الحظر الأميركي الناجم عن انتهاكها العقوبات التي تفرضها واشنطن على ايران وكوريا الشمالية.

وأعلنت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. الثلاثاء أنها ستخفض الرسوم على الواردات المرتبطة بالسيارات من 25 إلى 15 بالمئة، مع التراجع عن تهديد بفرض رسوم على وارداتها من الذرة البيضاء الأميركية.

وتم تغريم “زد تي اي” 1.2 مليار دولار في آذار/مارس 2017 ومنعت الشهر الماضي من الحصول على القطع الأميركية التي تحتاج اليها بعدما كشفت وزارة التجارة الأميركية أن الشركة كذبت مرارا وفشلت في اتخاذ اجراءات ضد الموظفين المسؤولين عن انتهاك العقوبات المفروضة على ايران وكوريا الشمالية.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمقايضة تنازل بآخر بعدما تعهد تخفيف العقوبات الأميركية على “زد تي اي” في إعلان أعقب تقريرا نشرته وكالة فرانس برس أن الشركة الحكومية الصينية ستضخ أموالا في مشروع عقاري في اندونيسيا مرتبط بترامب.

لكن الرئيس الأميركي نفى أن تكون الولايات المتحدة خففت من حدة موقفها حيال “زد تي اي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية