غواصة نووية روسية تُطلق "صواريخ باليستية عابرة للقارات" بنجاح

جهينة نيوز

اطلقت غواصة نووية روسية بنجاح، الثلاثاء، 4 صواريخ باليستية عابرة للقارات من البحر الابيض على الساحل الشمالي الغربي لروسيا، بحسب ما افاد الجيش في بيان نقلته وكالات الانباء المحلية.

واطلقت الغواصة "يوري دولغوروكي" الصواريخ من تحت الماء في البحر الابيض، لتصيب هدفاً تجريبياً عسكرياً على شبه جزيرة كامتشاتكا في اقصى الشرق، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الرسمية للانباء عن اسطول البحرية الشمالي.

واوضحت البحرية ان هذه اول مرة يتم فيها اطلاق هذا العدد من الصواريخ من هذا النوع من الغواصات.

وتزن غواصة "يوري دولغوروكي" 14720 طناً، وهي من فئة الجيل الرابع من الغواصات الاستراتيجية، وصمّمت لحمل صواريخ "بولافا" العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية. وتم اختبار الغواصة للمرة الاولى في البحر عام 2009.