معاريف : من نتنياهو للأسد .هذه شروطنا لوقف قصف سوريا

جهينة نيوز

كشفت صحيفة " معاريف " الاسرائيلية النقاب عن رسالة سِرّية بعث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وعرض عليه فيها طرد القوات الإيرانية ونظيرتها التابعة لحزب الله من سوريا مقابل الوقف الإسرائيلي الفوري لقصف مواقع في سوريا.

وقالت الصحيفة وفقا لما أسمته "تسريبات استخباراتية" ، ونسبتها إلى مصدر في الخارجية الإيرانية: إنّ الرئيس الروسي فلادمير بوتين نقل الرسالة الإسرائيلية إلى الرئيس السوري خلال لقائهما الأخير في منتجع سوتشي، وبموجب الرسالة تتوقف إسرائيل فورًا عن شنّ هجماتها العسكرية على سوريا، وأن تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلد ذاته، مقابل موافقة الأسد على إبعاد القوات الإيرانية ونظيرتها التابعة لحزب الله عن الأراضي السورية.

وبحسب المصدر الإيراني ذاته، قالت مصادر روسية رفيعة المستوى لنظرائهم في طهران: إنَّ أنشطة الحرس الثوري الإيراني، والقوات العاملة تحت إمرته في سوريا ستقود المنطقة حتمًا إلى حرب شاملة، وطلبت الدوائر الروسية من إيران إبعاد قواتها عن خط التماس بين سوريا وإسرائيل.

وتشير التسريبات إلى أنَّ إيران رفضت التجاوب مع الطلب الروسي، واختزلت ردّها في تسريع وتيرة التوقيع مع الجيش السوري على تدشين قواعد عسكرية إيرانية دائمة في الأراضي السورية. وبهذا الخصوص أيضًا كشفت التسريبات أنَّ النظام الإيراني ينتظر ردّ سوريا على فكرة إقامة قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود السورية- العراقية بمنطقة دير الزور، وهي الفكرة التي حصلت إيران على موافقة مبدئية عليها من دمشق .