ترامب.. البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة المتوقعة مع الزعيم الكوري الشمالي

الثلاثاء, 22 أيار 2018 الساعة 20:08 | سياسة, عالمي

ترامب.. البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة المتوقعة مع الزعيم الكوري الشمالي

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "جدي" في نيته التخلي عن السلاح النووي، لكنه لم يستبعد ارجاء القمة التاريخية التي ستجمعهما الى ما بعد 12 حزيران.

وقال ترامب في حضور نظيره الكوري الجنوبي مون جاي الذي يزور واشنطن، "اعتقد ان "كيم" جدي جدا"، مضيفا "اذا لم تنعقد القمة في 12 حزيران فقد تحصل في وقت لاحق".

وأكّد ترامب أنّ البيت الأبيض يواصل التجهيز للقمة المتوقعة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية، موضحاً أنّه مستعد أيضا لإلغائها أو إرجائها إذا لم يتم الوفاء ببعض الشروط.

وكرر ترامب تأكيده على أن تتخلى بيونجيانج عن السلاح النووي كشرط للاجتماع المقرر الشهر المقبل في سنغافورة.


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