فنزويلا تصف العقوبات الأمريكية بأنها "جريمة ضد الإنسانية"

جهينة نيوز

انتقدت وزارة الخارجية في فنزويلا العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بعد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بفترة جديدة في مطلع الأسبوع واصفة العقوبات بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وكانت الولايات المتحدة ضمن دول عدة لم تعترف بالانتخابات التي أجريت يوم الأحد، وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أمس الاثنين يفرض قيودا على قدرة فنزويلا على بيع أدوات الدين ليزيد الضغط على حكومة مادورو التي تعاني من نقص السيولة.

ولطالما قالت حكومة مادورو الاشتراكية إن الأزمة الاقتصادية في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نتيجة "لحرب اقتصادية" تقودها الولايات المتحدة، وقالت الحكومة إن العقوبات الجديدة انتهاك للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تندد فنزويلا مجددا بحملة العدوان والعداء الممنهجة التي يشنها النظام الأميركي لمعاقبة شعب فنزويلا لممارسته لحقه في التصويت".

وأضافت "تلك الإجراءات التعسفية والأحادية الجانب تشكل جريمة ضد الإنسانية".