عاملات مغربيات يتعرضن للاستغلال الجنسي في اسبانيا

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "الإسبانيول" حجم الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات في حقول الفراولة في منطقة هويلفا، بجنوب اسبانيا، من طرف المشغلين ومسيري العمل في تلك الحقول.

وذكرت الصحيفة في تحقيق لها استناداً إلى تصريحات عدد من العاملات المغربيات أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وأن بعض المشغلين ومسييري مزارع الفراولة في منطقة هويلفا، يفرضون على بعض العاملات ممارسة الجنس معهم إذا أردن الاستمرار في العمل.

وأضاف المصدر أن عدداً من العاملات يضطرن لقبول نزوات المسيرين، في حين تعرض عدد منهن للطرد بسبب رفضهن للرضوخ لهذا الاستغلال الجنسي.

وتحدثت عدد من العاملات المغربيات القادمات من ضواحي الدار البيضاء وبني ملال وطنجة، عن التحرشات الجنسية الكثيرة التي تعاني منها العاملة المغربية في حقول الفراولة من طرف المسيرين، كما أن بعضهن تعرضن لمحاولات الاغتصاب بشكل عنيف.

وأدرج التحقيق معلومة صادمة عن ارتفاع كبير لحالات الإجهاض التي تجرى في منطقة هويلفا في السنوات الاخيرة، مشيرة إلى أن 90 في المائة من النساء اللواتي يقمن بعمليات الإجهاض هن أجنبيات ولسن اسبانيات.

وذكر التحقيق أن المشغلين والمسيرين بهذه المزارع، يستغلون ظروف العاملات المغربيات، لمعرفتهم بحاجتهن للعمل من أجل اعالة أسرهن في المغرب، بهذا العمل الموسمي.

ويشار إلى أن وزارة التشغيل كانت قد أصدرت بياناً سابقاً تؤكد فيه أن لجنة وزارية مشتركة بين المغرب واسبانيا انتقلت الى الحقول الاسبانية، واستمعت الى العاملات ونفين الأخبار التي تتحدث عن استغلالهن جنسيا من طرف المشغلين باسبانيا، لتنشر الصحيفة الاسبانية تحقيقها وتعززه بصور تؤكد وجود استغلال جنسي بالفعل للعاملات المغربيات.