الصومال.. انفجار سيارة ملغومة في موكب عسكري

جهينة نيوز:

أكد ضابط شرطة والمتحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة أن سيارة تابعة للحركة انفجرت في موكب عسكري خارج مقديشو مما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى.

وقال رائد شرطة يدعى عبد القادر علي إن الهجوم استهدف موكبا عسكريا كان يمر في منطقة أفجوي على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مقديشو.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب لرويترز إن الحركة مسؤولة عن الهجوم.

وتحارب الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة المركزية التي يدعمها الغرب وفرض حكم قائم على تفسيرها المتشدد للشريعة.

كما تريد الحركة طرد قوة بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تساعد في حماية حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد.

وقال أبو مصعب "استشهد أحد مجاهدينا بعدما صدم بسيارته موكبا عسكريا صوماليا".

وأضاف أن الانفجار أسفر عن تدمير شاحنة عسكرية ومقتل 12 جنديا مضيفا أن سيارة أخرى في الموكب تعرضت لأضرار.