عبد المجيد لـ "جهينة نيوز": تحرير مخيم اليرموك رمز للتمسك بحق العودة.. 50 % من مساحته قابل للسكن

خاص- جهينة نيوز:

افاد امين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، ان تحرير مخيم اليرموك واعادة الامن والآمان اليه خطوة استراتيجية مهمة للفلسطينيين باعتباره رمز للتمسك بحق العودة ورفض المخططات التي تديرها امريكا في "صفقة القرن" من خلال شطب القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

واوضح عبد المجيد في تصريح خاص لموقع "جهينة نيوز" ان مخيم اليرموك رمز لقيادة فصائل المقاومة المستمرة في مجابهة كيان الاحتلال والمترابطة مع الموقف القومي لسوريا، لافتا الى ان الانتصارات التي حققها الجيش في محيط دمشق وريفها تأكيد على فشل المشروع الامريكي الصهيوني وادواته وخاصة الدور الذي تلعبه السعودية والتنظيمات الارهابية المتواجدة في سوريا.

وحول اعادة الاهالي الى المخيم بين عبد المجيد انه بحاجة الى فترة قصيرة حتى يتم تمشيطه وازالة الالغام والعبوات الناسفة وفتح الطرقات، منوها الى ان "حوالي 50 % من مساحة المخيم قابل للسكن وهناك امكانية لعودة العديد من العائلات الى منازلهم" ، مؤكدا على العمل باسرع وقت لعودة حوالي 8 الاف فلسطيني وسوري تهجروا بفعل الارهاب الى بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا. معتبرا ان "عودة الحياة للمناطق المحررة هي الاسلوب الانجع والاقوى في انتصارات الدولة السورية".

واشار عبد المجيد، الى ان اعادة اعمار المخيم سيخضع الى ترتيبات من قبل الدولة السورية اولا حيث ستدخل لجان مشتركة سورية فلسطينية بالتنسيق مع لجان المصالحة والجيش العربي السوري والجهات المعنية للاطلاع على وضع المخيم بشكل كامل وسنطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتقوم بدورها وواجباتها فيما يخص المخيم كما سنطالب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي تدعي انها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين لان تقوم بحشد الامكانيات والتنسيق مع الحكومة السورية للمساهمة في اعادة الاعمار, اضافة الى دعوة الجمعيات الخيرية المنتشرة في كافة انحاء العالم بان تنسق مع الحكومة السورية وتشارك باعادة الاعمار.