فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم "إسرائيلية"!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية قررت تقديم الإحالة ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، نظرا لتعاظم الجرائم، التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن لدى القيادة الفلسطينية ما يكفي من الأدلة الدامغة لمباشرة الجنايات الدولية تحقيقا في جرائم إسرائيل.

واعتبر أن هذا اليوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وتحديدا منظومة العدالة، التي شكلتها الأسرة الدولية لمحاسبة المجرمين، وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن فلسطين تضع هذه المنظومة أمام اختبار حقيقي فإما أن تنجح في الامتحان وتنتصر للقانون ولضحايا جرائم الحرب، أو أن تفشل ولهذا تقوض المنظومة باعتبارها ليست قادرة على تحقيق العدالة بشكل عادل ودون تمييز.

المصدر: RT