16 قتيلا و38 جريحا حصيلة ضحايا تفجير جنوب أفغانستان

جهينة نيوز

ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي وقع اليوم في حافلة صغيرة قرب نقطة تفتيش فى اقليم قندهار جنوب أفغانستان الى 16 قتيلا و 38 مصابا بينهم عدة أطفال.

ونقلت رويترز عن نعمة الله باراك مدير مستشفى مير واعظ فى قندهار قوله ان المستشفى استقبل 16 قتيلا و 38 مصابا بينهم عدة أطفال لكن العدد النهائي للضحايا مرشح للارتفاع لان سيارات الاسعاف لا تزال فى موقع الهجوم.

بدوره ذكر بيان لمديرية الامن العام الافغانية أن المتفجرات وجدت في ساحة مفتوحة تضم ورش سيارات لكنها انفجرت قبل أن يتسنى ابطال مفعولها.

وكان مسؤولون محليون أعلنوا ان سبب الانفجار قنبلة في حافلة صغيرة لكنهم أكدوا فى وقت لاحق أن المتفجرات كانت فى حاويتين مخبئتين في منطقة ورش سيارات.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير بينما قامت قوات الامن بتطويق المنطقة.