اضراب لموظفي القطاع العام وعمال سكك الحديد في فرنسا

جهينة نيوز

انضم موظفو القطاع العام في فرنسا الى اضراب عمال سكك الحديد اليوم للاحتجاج على تعديلات مقترحة للرئيس ايمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.

وذكرت وكالة فرانس برس ان جميع نقابات الموظفين الحكوميين أيدت الاضراب فى مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

والاضراب الذى سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا فى ايار عام 2017.

وينظم الموظفون الحكوميون نحو 130 الى 140 تظاهرة اليوم وتأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الاخير فى 22 اذار الماضى الذى حشد 300 الف متظاهر فى انحاء البلاد.

وقالت رئيسة الاتحاد النقابى الوحدوى برنانديت غروازون انه بفضل القطاع العام جميع النقابات ستكون سويا00 وهذا يظهر اهمية التحرك.

وتعتزم الحكومة اجراء تعديلات فى القطاع العام فى السنة القادمة يمكن أن توءدى الى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين فى بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 الف وظيفة من 6ر5 ملايين بحلول2022.

ويعد القطاع العام فى فرنسا الاكبر فى اوروبا مقارنة بحجم اقتصادها ولم تتمكن باريس من تحقيق التوازن فى ميزانيتها منذ السبعينيات ما أدى الى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من اجمالى الناتج المحلي.

وينفذ عمال السكك الحديدية الذين يحتجون على الغاء بعض امتيازاتهم منذ بداية نيسان الماضى اضرابا يتضمن توقفا عن العمل يومين كل خمسة أيام حتى نهاية حزيران القادم.