لافروف ونظيره التركي يبحثان العمل في صيغة أستانا لدفع التسوية السورية

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث هاتفياً مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، العمل ضمن "صيغة أستانا " لدفع التسوية السورية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها الالكتروني الرسمي: بحث الوزيران القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العمل في "صيغة أستانا" لدفع التسوية السوريةعلى أساس قرار مجلس الأمن رقم

2254.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المحادثة تمت بمبادرة من الجانب التركي.

سبوتنيك

وكانت العاصمة الكازاخستانية، قد احتضنت الجولة التاسعة من مفاوضات "أستانا 9" بمشاركة الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين، وحضر هذه الجولة وفد عن الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا، ووفد من الأردن بصفة مراقب، في ظل غياب الجانب الأميركي.

وكان البيان الختامي للجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول سوريا، قد أكد على أن اللقاء بصيغة روسيا-إيران-تركيا على مستوى رفيع حول سوريا سيعقد في تموز/يوليو في سوتشي.