محكمة عراقية تقضي بإعدام مسؤول تدريب الأطفال في "داعش"!

جهينة نيوز

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالإعدام، شنقا، بحق مواطن بلجيكي من أصول مغربية، والمسؤول عن تدريب الأطفال في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم "أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الرصافة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابي طارق جدعون المعروف بأبي حمزة البلجيكي".

وأضاف البيان أن "الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة نظرت قضية المتهم طارق جدعون، والمكنى بأبي حمزة البلجيكي المنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، والمشارك بعمليات عدة والمسؤول عن تدريب ما يعرفون بأشبال الخلافة".

وأوضح المتحدث الرسمي أن "البلجيكي هو من أصول مغاربية يعد من أبرز الإرهابيين الأجانب المطلوبين، والذين قاتلوا في سوريا والعراق في صفوف التنظيم الإرهابي"، لافتاً أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005.

وكان العراق أعلن تحرير كافة الأراضي التي احتلها تنظيم "داعش" منذ حزيران/ يونيو 2014 في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باحتفال عسكري كبير.

وتصدر المحاكم العراقية منذ حينها أحكام بحق العناصر التي شاركت في الأعمال الإرهابية مع تنظيم "داعش" ومن بينهم عدد كبير من مواطني الدول الأجنبية بما فيها الأوروبية.

سبوتنيك