لا خطر على صحة الرئيس الفلسطيني

جهينة نيوز

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أنه لا خطر إطلاقا على صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب رأي الأطباء في المستشفى الاستشاري في رام الله حيث يتلقى العلاج.

وأوضح الرجوب في حديثه مع تلفزيون فلسطين، أن الرئيس عباس أدخل إلى المستشفى الاستشاري وأجريت له فحوصات أظهرت وجود التهاب رئوي في الجهة اليمنى، مضيفا أنه يتلقى العلاجات الطبية اللازمة، وأن استجابته للعلاج كانت سريعة جدا ويتماثل للشفاء، وقد يحتاج ليومين آخرين لاستكمال العلاج.

وأشار إلى أن عباس يتابع مهامه ويستمع إلى التقارير وسير العمل أولا بأول، سيما التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وأنه تناول وجبة الأفطار مع نجليه طارق وياسر. وقال الرجوب: "أطمئن أبناء الشعب الفلسطيني كافة على صحة سيادته".

وردا على سؤال حول حجم وكثافة الاتصالات الدولية والمحلية المستفسرة عن صحة الرئيس، قال الرجوب إن الاتصالات المكثفة، تدلل على أهمية عباس في النظام السياسي الفلسطيني وفي النظام الإقليمي والدولي، ودوره في الاستقرار والسلم العالمي، إلى جانب أهمية القضية الفلسطينية ومكانتها في المحافل الدولية.

وتابع: "الرئيس يمثل رمزا لوحدة نضالنا وقيادة مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

المصدر: RT