روسيا تحذر من تسلل إرهابيي أفغانستان إلى آسيا الوسطى

جهينة نيوز

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الوضع في أفغانستان بعيد عن الاستقرار، ما يمهد الطريق أمام الإرهابيين للتسلل منها إلى الدول المجاورة.

وقال شويغو أثناء محادثاته مع نظيره الأوزبكي عبد السلام عزيزوف اليوم الثلاثاء: "ليس بإمكاننا القول إن الوضع في أفغانستان أصبح أكثر استقرارا وأمنا، مراعاة لحقيقة أن الجماعات الإرهابية التي انسحبت من سوريا تتوجه إلى الدول المجاورة، ومن بينها أفغانستان. في هذا الشأن تكتسي ضرورة تدريب الخبراء العسكريين الذين يدافعون عن مصالح الأمن القومي أهمية خاصة".

وأضاف شويغو أن التعاون العسكري والتقني بين روسيا وأوزبكستان يحمل طابعا هاما ومحددا، مشيرا إلى استعداد روسيا لتدريب أكبر عدد من العسكريين الأوزبك، وكذلك إرسال مدربين إلى أوزبكستان لإعداد الخبراء العسكريين.

وكان وزير الدفاع الروسي قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لمناقشة مسائل الأمن الإقليمي والدولي والتعاون الثنائي بين روسيا وأوزبكستان.

سبوتنيك