أوكرانيا تهدد بتدمير جسر القرم الجديد!

جهينة نيوز

هدد نائب في البرلمان الأوكراني ايغور مسيشوك، يوم أمس الأثنين، روسيا بأن أوكرانيا ستدمر جسر القرم الذي تم افتتاحه مؤخرا عبر مضيق كيرتش، وجاء تهديد النائي الأوكراني خلال مقابلة على قناة "أوكرانيا 112".

وقال النائب مسيشوك " إن جسر القرم هو جسر استراتيجي تابع للعدو لماذا نعتبره كذلك لأنه يربط الدولة المعادية روسيا بأراضينا التي احتلتها روسيا منذ فترة" حسب زعمه.

وأضاف مسيشوك " لا شك أن تحرير القرم من الاحتلال الروسي سيجعل من الجسر بنية استراتيجية مهمة وضرورية". وتابع " إن أي دولتين معاديتين تحاولان تدمير البنية الإستراتيجية للبلد الأخر والمواقع الحساسة والتي تعتبر مهمة للدولة الأخرى، ومثالا على ذلك الجسور وسكك الحديد والمطارات وغيرها ".

وأكد النائب خلال سؤاله حول اذا كانت لديه النية تدمير الجسر " لو كنت وزيرا للدفاع لأعطيت الأمر بتدمير جسر القرم شخصيا".

سبوتنيك