ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الفنزويلية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن إنتاج الخام في فنزويلا قد يواصل الهبوط في أعقاب انتخابات رئاسية وعقوبات محتملة على البلد العضو بمنظمة أوبك.العالم - الاميركيتان

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 79.37 دولار للبرميل لترتفع 15 سنتا عن آخر إغلاق لها. وفي الأسبوع الماضي تخطت أسعار برنت مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، بحسب رويترز.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 25 سنتا عن آخر تسوية لها إلى 72.49 دولار للبرميل.

وقال ستيفن أينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة "تعاطي السوق بإيجابية مع (إعلان الولايات المتحدة والصين أنه) 'لا حرب تجارية' (بينهما) بالإضافة إلى المشاكل السياسية في فنزويلا تدفع أسعار النفط للارتفاع".