سفن اوروبية لكسر الحصار عن غزة!

جهينة نيوز

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء سفن كسر الحصار عن غزة والتي ينظمها تحالف أسطول الحرية الدولي من ميناء العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وستبحر هذه السفن التي تحمل شعار (الحق في مستقبل عادل لفلسطين) في المحيط الأطلسي ومن ثم عبر البحر المتوسط في رحلة تستغرق شهرين تتوقف خلالها في العديد من الموانئ الأوروبية. حيث تقام الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة ومسيرات العودة الكبرى.

ويتكوّن تحالف أسطول الحرية من عدد من المنظّمات التّضامنية من أمريكا وكندا وجنوب افريقيا وماليزيا والسويد والنرويج وإسبانيا وايطاليا وفرنسا بالإضافة إلى منظمة IHH التركية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة التي يغطي نشاطها دول العالم العربي والإسلامي والعديد من دول العالم الغربي.

وتحمل السفن على متنها عددا من النشطاء الدوليين الذي يسعون إلى كسر الحصار عن قطاع غزة. وتم إطلاق اسم "العودة" على أكبر تلك السفن واسم "الحرية" على السفينة الثانية، بينما أطلق اسم "فلسطين" و"ماريد" على القاربين الشراعيين اللذان يرافقاهما في جزء كبير من الرحلة.

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