تركيا ترحب بأجواء الانتخابات الفنزويلية السلمية وتأمل بزيادة رفاهية الشعب!

جهينة نيوز

رحبت ​وزارة الخارجية التركية​ باجراء ​الانتخابات الرئاسية​ ومجالس المقاطعات والبلديات في ​فنزويلا​، في أجواء سلمية وصحية"، معربةً عن أملها في "أن تكون نتائج الانتخابات وسيلة لمواصلة تعزيز السلام والاستقرار في فنزويلا، وزيادة رفاهية الشعب الفنزويلي".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية التركية إلى أن "​تركيا​ ستعمل على تحسين العلاقات مع فنزويلا في جميع المجالات، خلال العهد الجديد، ودعم فنزويلا حكومة وشعبًا" حسبما افاد موقع النشرة.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، تيبيساي لوتشينا، أعلنت، يوم الاثنين، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسا للبلاد بحصوله على 6.19 مليون صوت (حوالي 68 بالمئة) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد في البلاد.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 كانون الثاني/يناير 2019.